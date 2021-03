Estar grávida e ter estilo pode perfeitamente estar em sintonia, e quem o comprova é Madalena Abecasis. A “Tia Lena” do Instagram conquista com o seu estilo original e, em modo pré-mamã, a influenciadora continua a maravilhar com combinações de roupa originais.

No entanto, o baby boom não termina aqui e há outras celebridades e influenciadoras que darão à luz na próxima primavera e Helena Coelho, Alice Trewinnard, a atriz e modelo espanhola Paula Echevarría, ou a italiana Chiara Ferragni encantam as redes com os seus estilos pré-mamã.

Estas influenciadoras são especialistas em criar tendências e têm algo em comum: sabem como combinar ténis confortáveis nos seus looks.

Por isso, a JD Sports propõe diversos modelos de ténis que assentam na perfeição com os looks já mostrados pelas mães mais influentes e que, hoje, servem de inspiração para as grávidas que procuram ideias de como vestir com estilo nesta temporada.

Inspire-se nos looks pré-mamã das influencers:

- Fato de treino: a roupa confortável veio para ficar e no estilo pré-mamã também é possível usar uma combinação de roupa larga e cozy e inspirar com uma barriga proeminente. Chiara Ferragni escolhe este look várias vezes durante a gravidez e a combinar, a escolha de ténis pode variar muito, mas a cair na perfeição um dos modelos chunky da Fila pode fazer a diferença.

- Camisola de malha oversized: Esta primavera, as sweats e cardigans são usados com o comprimento de um vestido, mesmo com as mangas a tapar as mãos em poucos centímetros. Uma opção confortável e larga que Madalena Abecasis já usou no outono passado. A combinar com uma camisola oversized, os Nike Cortez dão um toque desportivo muito versátil, perfeito para qualquer ocasião.

- Mini vestido: se há coisa que as grávidas podem é mostrar o corpo de pré-mamã com orgulho. Carolina Patrocínio ou Cláudia Vieira, na altura grávidas, escolheram vestir looks super estilizados com vestidos curtos. Para aqueles dias de sol de primavera, que melhor opção do que vestir algo fresco e acompanhar o look com ténis baixos, como os icónicos Stan Smith, que não saem de moda e dão com tudo.

- Jardineiras: Se há uma coisa que temos certeza, é que as jardineiras estão mais estilizadas do que nunca. Outrora uma peça básica, nos anos 90, voltou para todos os guarda-roupas, mesmo os das grávidas, como Carolina Deslandes, quando esperava o seu terceiro filho. Basta ajustar as alças para lhes dar mais ou menos folga e combinar com uns ténis clássicos, como os Converse, para um visual vintage total.

- Saia comprida de cintura subida: conseguir um look que fica sempre bem é algo garantido ao vestir uma saia comprida a assentar na perfeição na cintura acima da barriga, deixando a barriguinha em destaque. A sugestão da JD é combiná-la com uma t-shirt e nos pés uns adidas Continental como toque final.

- Camisa Maxi: Um must-have usado por Alice Trewinnard na última temporada. Também usado por Helena Coelho, este básico está mais na moda do que nunca e as grávidas vestem-no tão bem. A combinar, a sugestão de ténis recai sobre os Vans old skool.

- Vestido strappy: É a nova maneira de chamar o típico vestido de alças finas, que pela sua frescura e conforto continua a ser um dos mais populares, assim que o sol e o calor começam a aparecer. Jeanne Damas, uma das mulheres mais influentes no mundo da moda, também o usou no seu estilo pré-mamã. Para criar um look casual, basta combiná-lo com uns básicos adidas gazelle.