O recém vencedor do Globo de Ouro de Personalidade do ano de Moda criou a coleção intitulada "Ride", que fala sobre o sentimento de liberdade.

A nova coleção para a estação quente propõe uma viagem entre a cidade o campo, jogando com contrastes: urbano / sofisticado e feminino / descontraído. A silhueta influenciada pelos anos 50 veste-se de detalhes com uma vibe campestre, contando com materiais como os linhos, algodões, crepes de seda e jacquards, e um mix de padrões xadrez em cores como o roxo, lilás, amarelo girassol, preto, branco e cinzento. A silhueta varia entre oversize, ampulheta e XL.

Veja as propostas do designer para a próxima primavera/verão 2022: