A natureza foi o mote da coleção de Luís Carvalho. Para o outono/inverno 2024/25, o designer apostou, mais uma vez, na moda sem género onde as peças com volume, camadas e aplicações florais convivem entre si. Os punhos maxi e as gravatas foram outro dos destaques das suas propostas, com o verde água e o lilás a dominarem a paleta de cores.

Veja as fotos do desfile: Natureza em flor marca coleção de Luís Carvalho