"Bloom by Lúcia Piloto é a nova coleção Spring/Summer 2022 que resulta da simbiose perfeita com a força regenerante da natureza. Esta coleção é o renascer da beleza singular e da atitude, em que tal como as flores, os cabelos também ganham novas formas, cores e texturas", informa a marca em comunicado.

"Tal como na natureza, Bloom, a nova coleção S/S by Lúcia Piloto privilegia a variedade. Dos cabelos compridos aos curtos, em tom castanho natural ou louro platinado são vários os tons que marcam esta estação. O denominador comum são as cores, com técnicas ombré ou highlights, que realçam os movimentos e os cabelos texturizados", acrescenta.

"Nos homens assistimos à grande tendência dos cabelos compridos, que devidamente enquadrados conseguem adaptar-se perfeitamente a ambientes mais ou menos formais", conclui.

Pode conhecer a coleção Bloom by Lúcia Piloto nas lojas, em luciapiloto.pt e nas redes sociais da marca.