Disponível apenas nesta edição exclusiva de S. Valentim, o colar “Love Link” da Wonther mostra que o amor é uma ligação única e inquebrável.

Concebida sem status, religião, nem género, esta joia foi criada para ser usada como uma celebração da ligação única que o amor exalta. O seu design contém dois elos tridimensionais, que simbolizam a ligação única que existe numa relação amorosa - um elo inquebrável.

Além disso, os elos não são fixos, movendo-se de formas distintas e permitindo que o design também mude, pois não existe amor igual.

Love Link créditos: Wonther

“Ao criar esta peça, mantivemos sempre presente que não existe apenas uma versão do amor, há muitas e cada uma é única e especial. Esta edição exclusiva do Dia de São Valentim celebra todas as ligações e nós temos imenso orgulho em fazer parte das suas histórias.”, partilha Olga Kassian, fundadora da Wonther.

O colar “Love Link” está à venda exclusivamente nesta época e é criado em prata 952 e banhado a ouro de 24 quilates. Poderá encontrá-lo no site da Wonther.