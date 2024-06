É mais um passo rumo ao futuro que a marca idealiza e que se encontra a criar através do programa de sustentabilidade do grupo, o "L'Oréal for the Future", que visa reduzir o impacto ambiental e promover práticas de consumo mais conscientes.

Como tornar 30% dos seus produtos recarregáveis até 2025?

A marca espera que, até ao final deste ano, 10% dos seus produtos já sejam recarregáveis. Consequentemente, a Luxe atingirá, no ano seguinte, os 30%.

A mudança vai resultar numa redução significativa de recursos, incluindo uma economia de 43% em vidro, 67% em metais, 21% em plástico e 16% em papel. As medidas encontram-se alinhadas com o compromisso da empresa de reduzir a pegada ambiental dos seus produtos e de promover a economia circular.

Uma campanha que promove um luxo mais sustentável

Para apoiar esta transição, a empresa de origem francesa lançou a campanha "Luxo mais sustentável. Recarrega, Poupa e Contribua", coincidindo com o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia das Recargas. A campanha visa educar os consumidores sobre os benefícios dos produtos recarregáveis, tanto em termos de sustentabilidade quanto de economia.

Através desta iniciativa, a Divisão de Luxo, líder do mercado das recargas de perfumes com uma quota de mercado de 58,6% (NPD Group, 2023), sensibiliza para a necessidade de incorporar os formatos de recarga no nosso armário de perfumes.

Atualmente, o mercado dos perfumes oferece formatos que são peças originais, concebidas como jóias para serem guardadas e apreciadas ao longo do tempo. É, por isso, que encorajam os consumidores destes perfumes a manterem o seu perfume preferido, sem terem de o deitar fora, e apenas terem de o reabastecer, quando precisarem, com formatos de recarga que são menos prejudiciais para o ambiente, minimizando o impacto ambiental, bem como otimizando a economia.

Consumidores procuram opções de consumo mais sustentáveis

Um estudo realizado pela McKinsey e Nielsen IQ revelou que 78% dos consumidores desejam opções de consumo mais sustentáveis. Em resposta a esta procura, a L'Oréal Luxe está a ampliar as suas opções recarregáveis em todas as fragrâncias femininas e masculinas.

Marcas icónicas como Lancôme, YSL Beauty, Giorgio Armani, Mugler e Prada já oferecem uma variedade de produtos em formatos recarregáveis.

"Na Divisão de Luxo do L'Oréal Groupe, é nossa responsabilidade ter um impacto positivo para além do desempenho económico da empresa", afirma, em comunicado, Luc Lanel, diretor-geral da L'Oréal Luxe em Espanha e Portugal. "O nosso objetivo é alinhar os valores dos nossos consumidores com as suas decisões de compra, posicionando os formatos recarregáveis não só como uma alternativa sustentável, mas também como uma forte afirmação de luxo e compromisso", acrescenta.

"Criar a beleza que faz avançar o mundo"

O novo compromisso reflete o propósito do grupo: "Criar a beleza que faz avançar o mundo". A empresa acredita que a beleza é inclusiva, ética, generosa e comprometida com a sustentabilidade social e ambiental.

Com uma vasta carteira de 37 marcas internacionais e um forte compromisso com a inovação, a L'Oréal continua a liderar o setor da beleza, celebrando a diversidade e promovendo práticas sustentáveis.