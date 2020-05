Longchamp lança linha de carteiras ecológicas e personalizáveis. São 15 as cores disponíveis

Se sempre teve o sonho ter uma carteira da Longchamp personalizada com as suas iniciais, saiba que já o pode realizar. A marca francesa, fundada em Paris em 1948 pelo empresário Jean Cassegrain, que ainda hoje continua a ser gerida pela família do empreendedor, acaba de adicionar um toque pessoal à sua icónica coleção Le Pliage, com a introdução da My Pliage Signature. Os novos sacos ecológicos só estão, nesta fase inicial, apenas disponíveis na Europa e na Ásia.

"A linha, composta por sacos personalizáveis disponíveis em três tamanhos, dá a possibilidade de escolher entre 15 cores diferentes. A infinidade de combinações de tonalidades não é, no entanto, o único atributo interessante desta coleção. A Longchamp tem o prazer de anunciar que o My Pliage Signature é feito a partir de poliéster 100% reciclado, criado através da reutilização de produtos de plástico e garrafas de plástico reciclado", informa a marca em comunicado.

Disponível apenas em online, a nova linha da Longchamp permite diferentes graus de customização. "Para personalizar [as carteiras], os clientes são convidados a selecionar as opções de acabamento do couro, disponíveis em preto, em castanho ou em branco, para realçar a cor de cada saco. O botão da aba também dispõe de 14 cores, incluindo o branco, o ouro e o níquel. O design da carteira é finalizado com as iniciais à escolha", esclarece a empresa no documento.

A possibilidade de poder imprimir duas ou três letras maiúsculas na parte da frente da carteira, através de um processo de impressão de transferência ecológico que não necessita de utilizar água, ao contrário de outros, é outra das vantagens da nova linha da Longchamp, que nas últimas semanas reforçou a presença no território nacional continental com a abertura de uma nova loja online, uma plataforma de comércio eletrónico atualizada e simplificada.