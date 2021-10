A Sportino, loja de moda desportiva, abre a 16ª loja física no País, na zona histórica de Braga, e está a receber todos os Bracarenses e amigos com 20% em talão como boas-vindas.

Há quem diga que para subir a escadaria do Bom Jesus do Monte é necessário ter superpoderes. Esta foi a fonte de inspiração para a decoração da mais recente loja na capital do Minho, os super-heróis dos anos 50 e 60 e o mundo imaginário.

Localizada em plena Avenida da Liberdade, uma das mais movimentadas e comerciais artérias da cidade, a Sportino Braga é um local onde o mundo incrível e imaginário abraça a realidade.

Quem visita esta sua nova loja terá uma viagem inesquecível naquele que é o mundo dos super-heróis e dos seres imaginários.

Espreite aqui as fotos da "invasão" de super-heróis na loja: