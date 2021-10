Loja da Stradivarius enche-se de flores. Saiba porquê

A montra da loja da Stradivarius na Rua Garrett em Lisboa inunda-se de flores com a arte de CENTÁ. Uma ação que aumenta a visibilidade dos artistas russos, sediados em Lisboa, no âmbito do projeto da marca: Stradivarius Meets Art.

Viktor e Lera KomskiI são a cara de CENTÁ (@centa.lisbon), os dois artistas protagonistas da primeira edição de #MeetsArt.

Viktor e Lera KomskiI são a cara de CENTÁ créditos: Stradivarius

As suas composições florais refletem emoções, onde as flores têm um papel inspirador; baseiam-se em formas e texturas da natureza que espelham a arte como representação da liberdade, do amor e da autoexpressão. O trabalho destes artistas pode ser visitado na loja até 13 de outubro.

Stradivarius Meets Art créditos: Stradivarius

Stradivarius Meets Art é um projeto a longo prazo criado com o objetivo de dar visibilidade ao talento emergente, em todas as suas formas de expressão. Com esta ação, a Stradivarius abre uma janela global para artistas emergentes de todo o mundo.

Saiba mais sobre o projeto em página criada especialmente para o efeito em stradivarius.com, e nas redes sociais de @stradivarius com #MEETSART.