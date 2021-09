The Luxury Collection, parte da Marriott International, apresenta a sua terceira colaboração com a famosa estilista e viajante Margherita Maccapani Missoni, revelando um lenço de edição limitada inspirado nas suas viagens aos hotéis da The Luxury Collection na Índia.

Um destino vibrante com infinitas descobertas, a Índia é um caleidoscópio de artesanato e cores, história e delícias, e Margherita Missoni capta a sua experiência transformadora ao viajar por Goa e Delhi.

O lenço, criado exclusivamente para a The Luxury Collection, estará disponível na The Luxury Collection Store a partir de setembro de 2021.

O Margherita Maccapani Missoni x The Luxury Collection Scarf é inspirado nas cores brilhantes e nos tecidos feitos à mão encontrados nos famosos bazares da Índia. Pode ser usado como sarongue ou agasalho.

A criação do lenço inspira-se especificamente no tempo que Margherita passou com artistas locais de Kolam em Goa, bem como na sua descoberta de especiarias coloridas no Khari Baoli em Delhi. O lenço tem cores primárias ousadas com toques de verde, água e rosa.

“Durante as minhas viagens pela Índia, cada um dos hotéis da The Luxury Collection serviu como a minha casa longe de casa e um ponto de partida para descobrir a beleza de cada cidade”, disse Margherita Missoni. “Os hotéis proporcionaram uma ligação autêntica com o povo, a cultura e a história do destino, proporcionando-me uma inspiração infinita, que pretendi dar vida através do meu design".

O lenço será vendido por 230 dólares (aprox. 196 euros) e todos os lucros serão doados à Collective Good Foundation.

Neta de Ottavio e Rosita Missoni, que fundou a casa de moda da sua família em 1953, Margherita Maccapani Missoni já trabalhou como embaixadora da casa e assistente de design da sua mãe, Angela Missoni, a Diretora Criativa do grupo.

Apesar de ser o rosto de Missoni, Margherita estudou filosofia na Universidade de Milão e depois na Universidade de Columbia em Nova Iorque, onde viveu até à primavera de 2009, após regressar a Itália para se envolver num novo projeto na casa de moda familiar, em 2010, tornando-se Diretora de acessórios da Missoni.

Depois de um intervalo durante o qual criou a sua própria linha de moda infantil, além de trabalhar em várias colaborações que iam desde malas a móveis infantis, em 2018 assumiu a direção de M Missoni ao tornar-se na sua Diretora de Criativa, cargo que ocupou até setembro de 2021. Entretanto, saiu da empresa familiar para ir à procura de novas oportunidades de carreira.