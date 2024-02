Lembra-se do spray condicionador que se tornou viral? Transformou-se em perfume

Após um vídeo que acumulou mais de 16,4 milhões de visualizações no TikTok, o Super Milk tornou-se no produto mais vendido da marca Lush. Agora, a empresa de cosméticos frescos feitos à mão está a preparar o lançamento da versão do Super Milk em perfume.

O perfume fará parte do lançamento de fragrâncias "Lush X Community", uma gama de novos

perfumes e sprays corporais sugeridos e votados pela comunidade Lushies nos canais do Reddit e Discord.

Grande parte destes aromas de produtos nunca haviam sido lançados como fragrância, enquanto outros se mantiveram guardados nos arquivos da empresa durante anos, lê-se no comunicado.

créditos: Divulgação

Descubra a lista completa das fragrâncias Lush X Community:

Super Milk Perfume (40€): Um perfume cremoso de baunilha que partilha o seu aroma incrivelmente popular com o galardoado spray condicionador capilar com o mesmo nome, Super Milk.

Creamy Candy Perfume (40€): A baunilha é considerada relaxante e calmante devido ao seu aroma edificante e açucarado.

Tender Is The Night Perfume(45€): Uma mistura sensual de jasmim, ylang ylang e baunilha, ingredientes considerados afrodisíacos.

Sticky Dates Body Spray(35€): Spray corporal delicadamente perfumado com resina de benjoim e sândalo calmante. Esta fragrância doce e aromática contém óleo de sândalo da Nova Caledónia, obtido de forma sustentável a partir de árvores colhidas na natureza.