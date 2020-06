Vinte anos depois de ter deixado de ser um dos famosos e sensuais anjos da Victoria's Secret, a francesa Laetitia Casta volta a promover uma marca de roupa. A modelo e atriz de 42 anos, mãe de três filhos, que em 1999 brilhou no filme "Astérix e Obélix contra César", é o novo rosto da IKKS, à venda em Portugal na loja de comércio eletrónico da etiqueta de moda francesa fundada por Roger Zannier. Os vídeos e as oito fotografias que integram a nova campanha acabam de ser apresentados.

Laetitia Casta, nascida na Normandia, ganhou mediatismo depois de surgir nos cartazes promocionais da Guess, em 1993. Em 1998, foi contratada pela Victoria's Secret. Abandonou a marca em 2000. Para além de desfilar para marcas e criadores de moda como Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Givenchy, Roberto Cavalli, Lolita Lempicka, Chanel e Vivienne Westwood, foi porta-voz da empresa de cosmética gaulesa L'Óréal Paris.

A modelo e atriz, que namorou com Stefano Accorsi, o ator italiano que interpreta o papel de Salgueiro Maia no filme português "Capitães de abril", realizado por Maria de Medeiros, com quem teve dois filhos, foi escolhida pelo novo diretor da IKKS, Ludovic Manzon, que já passou por marcas internacionais de renome como a Nike, a Puma e a Sloggi. Casada com o ator francês Louis Garrel desde junho de 2017, Laetitia Casta entrou, o ano passado, no filme "Le milieu de l'horizon".