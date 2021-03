Kourtney Kardashian faz disparar venda de máscara de beleza, também disponível em Portugal, nos EUA

Foi lançada originalmente em 2015, custa 22,70 €, elimina toxinas e impurezas, encerra os poros e desfatiga os traços. Inclui 98% de ingredientes de origem natural e, seis anos depois, volta a dar que falar, muito por culpa de Kourtney Kardashian. A modelo e socialite norte-americana levou milhares de consumidores a experimentar a máscara Instant Détox de Caudalie depois de a exibir num vídeo realizado para a revista Harper's Bazaar. Num ápice, as vendas dispararam. Aumentaram cerca de 10 vezes nos EUA.

Na Europa, triplicaram nos últimos meses. As redes sociais deram uma ajuda dos dois lados do oceano Atlântico. A plataforma de comércio eletrónico LookFantastic publicou um vídeo no TikTok que soma mais de 31 milhões de visualizações. A maquilhadora Stephanie Valentine, mais conhecida como Glamzilla, com quase 484.000 de seguidores, também promoveu o produto, depois de ver Kourtney Kardashian. O influenciador digital Hyram é outro dos que elogiaram publicamente a máscara nos últimos dias.