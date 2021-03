A Crocs e o cantor Justin Bieber voltam a colaborar numa segunda campanha da marca de calçado. Desta vez, as mais brancas altas da coleção Drew House, a marca pessoal de vestuário do cantor, entram em ação como um acessório indispensável quando usar umas Crocs.

A colaboração do segundo produto - Crocs x Justin Bieber com Drew House Classic Clog 2 - apresenta um Classic Clog lavanda, um logotipo da marca fixado na alça traseira e aparições especiais de Theodore e outros personagens da comunidade Drew House em pins para completar o look.

Nesta campanha, Justin Bieber faz um fashion statement, ao juntar meias brancas ao calçado.

créditos: Crocs x Justin Bieber

Para envolver os fãs durante o lançamento global, a Crocs também fez uma parceria com a Snapchat para uma ativação de gaming de realidade aumentada que permite aos utilizadores interagir com a aparência nostálgica e estilo arcade da campanha.

A coleção Crocs x Justin Bieber com Drew House Classic Clog 2 estará disponível globalmente a partir do dia 16 de março e custa 58 euros (aprox.).