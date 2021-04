A adidas acaba de lançar a nova campanha do claim “Impossible Is Nothing”, através de uma série de 20 vídeos, num estilo de documentário com imagens pessoais e com um lado nunca antes visto de algumas das personalidades mais influentes do mundo da cultura, desporto e da sustentabilidade como Beyoncé, Paul Pogba, Mo Salah, Cyrill Gutsc, Tiffany Abreu,Siya Kolisi e Nneka Ogwum.

Para a adidas, Impossible is Nothing é uma forma de ver o mundo com possibilidades onde os outros só veem o impossível, um mundo cheio de oportunidades para os otimistas, rebeldes e lutadores. Esta é uma atitude partilhada pela sua comunidade e pelos parceiros. Abrindo uma cortina sobre o quão poderoso pode ser, a adidas lança a sua série de conteúdos mais ambiciosa até ao momento.

A marca apresenta momentos intimistas nunca antes vistos das diferentes celebridades, que mostram como encararam de forma positiva os desafios e as decisões importantes das suas vidas.

Explorando o futuro que eles imaginaram para si mesmos, vendo possibilidades e tornando-as realidade, a série celebra os pioneiros que fizeram história num cenário global, tendo como objetivo inspirar outras pessoas a ver e a perseguir as suas próprias possibilidades.

A marca alemã assume ainda vários compromissos até 2024 que incluem eliminar o poliéster virgem e usar apenas poliéster reciclado em todos os seus produtos; unir e incluir todas as pessoas no desporto, o que inclui estender o contrato com a UEFA para o Euro Feminino e para a Liga dos Campeões e impulsionar inovações que nunca foram feitas e ir mais além, incluindo o lançamento do potencial das entressolas impressas em 3D com 4D4WD e os próximos produtos em colaboração com a Allbirds.

Os primeiros vídeos já estão a ser revelados e ao longo dos próximos meses surgirão novos em @adidas e adidas.pt

O vídeo com Beyoncé pode ser visto aqui.