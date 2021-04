"Trata-se do primeiro relógio de pulso do mundo com quatro mostradores. Ao incorporar três tipos de informações lunares no mostrador interno da icónica base da caixa do Reverso (o ciclo sinódico, o ciclo dracónico e o ciclo anomalístico), o Hybris Mechanica Quadriptyque consegue mostrar o próximo acontecimento global de eventos astronómicos como superluas e eclipses - sendo o primeiro relógio de pulso do mundo a fornecer uma leitura tão profunda do cosmos", explica.

Esta peça de relojoaria tem um preço de venda ao público (PVP) que ronda os 1.607.000 euros.

Principais características destes relógio:

Primeiro relógio do mundo com quatro mostradores;

"Reverso" mais complicado já produzido;

Total de 11 complicações, incluindo calendário perpétuo, repetidor de minutos, indicações de ciclos sinódico, dracónico e anomalístico (nunca antes apresentados juntos num relógio de pulso), apresentando 12 patentes;

Combina a maestria da Jaeger-LeCoultre em relógios “sonnerie”, mecanismos de precisão, complicações astronómicas e relojoaria ultracompacta;

Design e construção pensados para o utilizador: o "Reverso" mais complicado é também um relógio para ser usado.

"Com 188 anos pautados por inovação e savoir-faire especializado, a Jaeger-LeCoultre define continuamente novos limites no campo da Alta Relojoaria mecânica", diz a marca.

A série Hybris Mechanica de relógios pioneiros e ultracomplicados consolidou uma constelação de estrelas que brilham fulgurantemente nos céus da relojoaria.

Em 2021, o mais novo astro desse grupo celestial é uma grand oeuvre cuja finalização levou seis anos: o Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque, primeiro relógio do mundo com quatro mostradores de indicações cronométricas.

Desde que surgiram os primeiros relógios de pulso, a corrida pela construção de relógios cada vez mais sofisticados é limitada pelo espaço disponível para o relojoeiro. Ter muitas complicações num relógio só faz sentido se elas puderem ser exibidas de modo legível e compreensível, e se o relógio puder ser usado confortavelmente.

Aproveitando o design exclusivo do icónico "Reverso", a Jaeger-LeCoultre criou algo inédito: uma caixa dupla alimentada continuamente pelo Calibre 185, desenvolvido pela Maison, e uma base de caixa com duas faces sincronizadas e atualizadas pelo movimento primário, todos os dias ao soar da meia-noite, graças a um engenhoso sistema mecânico exclusivo da Jaeger-LeCoultre.

"Se fossem realizadas segundo os métodos mecânicos tradicionais, as 11 complicações do Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque resultariam num relógio muito mais apropriado para mesas do que para pulsos. Mas graças aos seus quase dois séculos de experiência e uma abordagem profundamente moderna da inovação, a Jaeger-LeCoultre narra a história do tempo cósmico e terrestre no espaço de uma caixa com 51 mm x 31 mm x 15 mm - uma história contada em quatro capítulos de virtuosismo relojoeiro", conclui a nota.