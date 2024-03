Cabelo seco, pontas quebradiças e falta de brilho não são uma novidade para quem, durante grande parte da sua vida e através de diferentes métodos, sempre procurou ter um cabelo liso, sedoso e brilhante. Consciente do impacto que estes procedimentos tinham na saúde capilar do sexo feminino, a Dyson propôs-se a criar uma ferramenta de styling que ajudasse mulheres de todo o mundo a obter um efeito liso, mas sem o danificar. E assim nasceu o Airstrait™, um alisador que se vem juntar ao Corrale - composto por placas de cobre flexíveis que permitem estilizar o cabelo a baixa temperatura -, mas que em nada se compara com este aparelho lançado em 2021.

A primeira grande diferença é o facto de este ser um produto capaz de secar e alisar todos os tipos de cabelos sem utilizar as tradicionais placas aquecidas e, tudo isto, em textura seca ou molhada. Tal como explica Jean-Baptiste Blanc, a tecnologia airflow – fluxo de ar - foi o grande segredo para a criação deste produto disruptivo que provou ser um grande desafio para a marca.

créditos: Dyson divulgação

“Foi um formato complexo de concretizar. Tivemos de ter a certeza de que conseguíamos distribuir o fluxo de ar pelo produto, entregando uma temperatura uniforme e um jato de ar poderoso para o cabelo de forma a garantir que conseguíamos obter um look bonito e liso”, afirmou o engenheiro da empresa britânica fundada em 1993, em entrevista, após o evento de apresentação.

Foram precisos quatro anos para a Dyson criar um aparelho que, à partida, tem tudo para se tornar numa das novidades mais faladas do mundo dos cabelos. Mas como funciona todo o processo de secagem e de alisamento após carregarmos no botão? De forma fácil, rápida e simultânea. “Temos dois jatos de ar poderosos [projetados a um ângulo de 45°] que vão secar o cabelo e que, posteriormente, vão trabalhar com as barras de tensão projetadas por nós. Estas vão causar tensão [descendente] nos fios capilares para reestruturar as ligações [de hidrogénio] do cabelo e alisá-lo”, elucida sobre estes dois componentes chave que, na sua opinião, são o que tornam o Airstrait™ tão especial.

A magia do ar para secar e alisar o cabelo com zero danos

créditos: Dyson divulgação

Uma das características mais atrativas desta ferramenta de styling é o facto de poder ser utilizada em cabelo molhado. Na demonstração ao vivo é possível perceber que esta não só funciona em cabelo molhado, como no extremamente molhado. O Wet Mode permite-lhe sair do duche e, literalmente, começar a secar o cabelo. E de acordo com Matthew Collins isso tem os seus benefícios.

“Queremos que o cabelo esteja o mais molhado possível, pois quando está molhado conseguimos secá-lo de uma forma muito mais saudável ao fazê-lo com recurso ao ar quente versus calor extremo. Se estiver seco, necessitamos de mais calor para mudar as ligações [de hidrogénio] do cabelo e fazer com que fique suave e liso”, informa sobre esta funcionalidade ao mesmo tempo que vai encharcando o cabelo encaracolado da modelo com água. “Quanto mais molhado estiver o cabelo, mais esticado vai ficar. Quanto mais encaracolado for o cabelo, mais molhado deve estar.”

Na opinião do cabeleireiro profissional não há nada no mercado equiparável ao Airstrait™. “Não há placas quentes, por isso não estamos a causar danos no cabelo, e estamos a alisar o cabelo sem pensar nisso.” Tudo isto é possível graças ao sistema inteligente de controlo de calor integrado no dispositivo onde os termístores de esferas de vidro – que têm a responsabilidade de regular e medir a temperatura do fluxo de ar a uma velocidade de 30 vezes por segundo – desempenham um papel importante. Sem eles não era possível pentear o cabelo sem danificar a estrutura capilar.

E não é perigoso utilizar uma ferramenta deste tipo diretamente em cabelo excessivamente molhado? A resposta é negativa. “As pessoas ficam assustadas porque parece um ferro de alisar, mas neste caso são apenas jatos de ar. Nenhuma das partes interiores ficam quentes, se ficassem não o conseguíamos usar”, elucida o hairstylist canadiano.

De cabelo molhado a seco em três passagens

Ao iniciarmos o processo de secagem é necessário ter em conta duas coisas: devemos começar sempre pelas raízes e, só depois, avançar para o resto do cabelo. As passagens devem ser feitas de forma lenta e controlada, da raiz até às pontas, e utilizando pequenas seções de cabelo. Ainda que o resultado possa variar ligeiramente em diferentes texturas, densidades e tipos de cabelo, sem estes passos não é possível obter aquilo que o Airstrait™ promete: passar de cabelo molhado a seco em três passagens.

Em termos de resultados, é possível obter um cabelo liso natural, com movimento e, se assim o desejar, volume na raiz. Para além de fazerem todo o trabalho com bastante precisão, os jatos de ar conseguem simplificar a rotina capilar do sexo feminino ao reduzir o tempo que passam em frente ao espelho a arranjar o cabelo.

Quando lhe apetecer apostar num look diferente, pode acionar o Dry Mode - que deve ser usado única e especificamente em cabelo seco – e consultar diferentes sugestões de penteados e dicas de styling na app MyDyson™. Já o Boost Mode vai ajudar nos dias em que o seu cabelo precisa de uma dose de brilho e suavidade extra. Independentemente do modo utilizado, este alisador pode ser usado diretamente no cabelo, dispensando a aplicação de um produto de styling e sem que isso o comprometa o resultado. Outro aspeto importante desta ferramenta é o facto de conseguir que a coloração não desvaneça, utilização após utilização, e se mantenha vibrante por mais tempo. “Isso nunca vai acontecer com o Airstrait™ porque usamos ar quente versus calor intenso”, esclarece Matthew Collins.

Em termos de design, é importante frisar que este foi desenhado de forma a evitar as tão indesejadas queimaduras e a sensação de desconforto que o ar quente provoca ao entrar em contacto com a pele. Os difusores vão fazer com que os jatos sejam expelidos para longe da zona do pescoço e do ombro do utilizador, permitindo arranjar o cabelo em conforto e segurança.

De acordo com Kathleen Van Nest Pierce, desde que se aventurou no universo da beleza que a Dyson tem feito muito mais do que lançar produtos disruptivos. É uma marca capaz de criar artigos capazes de devolver a confiança a mulheres de todo o mundo e dá o seu exemplo.

“Quando uso um produto da Dyson ou o Airstrait™ não tenho de tocar nele durante dois ou três dias porque tem um acabamento polido e faz-me sentir bem. Eu tenho o cabelo branco e pinto-o de castanho-escuro e a cor dura mais tempo”, concluiu a Global President da Dyson Beauty que promete não parar aqui quando assunto é inovação. Recorde-se que em 2023, a empresa anunciou que ia investir mais de 580 milhões de euros na abertura de novos laboratórios capilares e no desenvolvimento de mais de 20 novos produtos nos próximos anos.

O alisador Dyson Airstrait™ está à venda online e nas lojas Dyson Demo por 499,00 €.

O SAPO Lifestyle viajou até Paris a convite da Dyson