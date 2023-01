O estilista japonês Issey Miyake ficou conhecido pela maestria no uso de pregas nas suas coleções, tanto masculinas quanto femininas. Apesar de falecido em agosto de 2022, a coleção da marca segue as linhas do fundador.

A técnica do pregueado permite à marca dar ampla liberdade de movimentos ao homem, ao mesmo tempo em que abre caminho para a fantasia com formas geométricas que estruturam as silhuetas.

A casa de moda reuniu fãs e imprensa no Palácio de Tóquio, o maior centro de arte contemporânea da Europa, e alternou o desfile tradicional com uma imersiva videoinstalação a preto e branco, criando ilusões de ótica para modificar a percepção da gravidade.

Um grupo de acrobatas apresentava números de circo com vestidos cinza com inúmeras pregas.

A coleção outono/inverno de Issey Miyake é "um estudo sobre o triângulo e as formas geométricas simples que evoluem para criar formas complexas", disse a casa de moda em comunicado à imprensa.

As cores são vivas e básicas - verde, vermelho, laranja - às quais o estilista sobrepõe estampas.

