Inspirada no visual característico do século XIX e da série da Netflix Bridgerton, a coleção Sephora X Pat McGrath já está disponível nas lojas da marca e, repleta de embalagens assentes na estética regencycore, apresenta produtos ideais para reproduzir looks dignos da realeza moderna, com destaque para as maçãs de rosto coradas e os olhos iluminados.

Para celebrar o lançamento da segunda temporada de Bridgerton e olhando para a Nicola Coughlan (a personagem Penelope Featherington na série) como musa inspiradora, a Sephora e a marca de maquilhagem Pat McGrath Labs trazem o luxo moderno da série para fora do ecrã, com a palete de sombras “Diamond of The First Water”, os blush “Love At First Blush” e os skin highlighters “Skin Fetish Sublime” numa edição limitada.

Tendo a Pat McGrath estado encarregue da maquilhagem das personagens durante as filmagens desta série histórica, esta coleção disponibilizada pela Sephora permite qualquer pessoa abraçar o estilo romântico do século XIX.

Disponível entre 61,90€ e 76,90€, a edição limitada Sephora X Pat McGrath inspirada na série Bridgerton demonstra que, quando a regência britânica se torna inclusiva, o resultado é uma coleção que favorece todos os tons de pele.