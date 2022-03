Iris Apfel é reconhecida pelo seu estilo único, individualidade e looks marcantes. Iris comprova a ideia de que o estilo e a inspiração estão em todos os lugares e momentos, independentemente do preço.

Inspirada no seu gosto único e na sua estética “more-is-more”, a coleção Iris Apfel x H&M oferece uma seleção de peças deslumbrantes desenhadas para todos. A roupa e os acessórios foram criados para homenagear o seu sentido de estilo original, independente e inabalável.

“Creio que H&M é fabulosa e uma absoluta pioneira neste campo – que eu adoro! Adoro misturar alta-costura e peças acessíveis, que a H&M domina” - Iris Apfel.

A coleção mistura texturas, padrões e cortes. As peças chave incluem um fato jacquard com bordado de ervilhas, um casaco volumoso em tule e um conjunto de saia e blusa, leves e fluídos, com padrão de flores. Uma paleta de cores vibrantes – amarelo-canário, verde-esmeralda, violeta, turquesa, laranja – traz mais vida às peças.

As joias e acessórios foram desenhados para complementar o armário; inspiradas no amor de Iris pela sobreposição e afeição por peças chunky e marcantes, os acessórios têm vários temas, incluindo animais, plantas e tesouros de todo o mundo.