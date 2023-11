A NUXE acaba de alargar a sua gama de cuidados de beleza com uma nova linha de produtos que vai ajudar a proteger as suas mãos e lábios durante os meses mais frios e conta com um aroma que não irá passar despercebido aos mais gulosos.

Sweet Lemon é o último lançamento da marca francesa pioneira na cosmética de origem natural composta por três itens que, facilmente, podem ser incorporados em qualquer rotina de beleza que necessite mais hidratação e de um cuidado extra durante esta época do ano.

Um creme de mãos e unhas de rápida absorção e textura não oleosa (PVPR: 9,80€), um stick labial enriquecido com manteiga de karité e vai proporcionar hidratação durante o dia (PVPR: 6,99€) e um bálsamo labial para quem prefere texturas mais cremosas (PVPR: 13,20€) são as novidades que contam uma fragrância de limão merengado.

É de destacar que todos os produtos desta linha foram enriquecidos com óleos vegetais, oferecem uma fórmula com certificação BIO e são indicados para pessoas com pele seca e muito seca.

