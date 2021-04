A Sakura (ou flor de cerejeira) é conhecida como uma das flores icónicas que marcam o início da primavera em vários países, especialmente em diversas regiões da Ásia, tais como a China, o Japão e Taiwan. Cativa e atrai os visitantes locais e internacionais que desejam apreciar a sua beleza quando começa a florescer.

Numa altura de pandemia e restrições às viagens internacionais, a Havaianas espera poder levar a todos a estação de Sakura, através desta bonita coleção estampada com delicadas pétalas de flores, até que todas as pessoas possam voltar a viajar e desfrutar do florescer das árvores de Sakura.

Os chinelos Slim estão disponíveis em duas cores (rosa ballet e azul ballet) utilizando a técnica de impressão offset, e incluem o logótipo metálico saliente nas tiras douradas. Os chinelos são 100% made in Brasil. Para completar o look, esta coleção ainda conta com uma Street Bag, semi transparente, em silicone, com alças ajustáveis.

Para celebrar o lançamento desta coleção, a Havaianas colabora com as ícones da moda de Tóquio, Amiaya. As gémeas influenciadoras da área de moda, Ami e Aya (juntas conhecidas como Amiaya), estão a conquistar o mundo com o seu estilo e sentido estético. A dupla começou com fotografias de rua em Harajuku, e neste momento, é impossível não reparar nos seus inconfundíveis bobs rosa choque.

Inspirando-se no calçado tradicional japonês para utilizar com um Kimono - ‘Zori’, as Amiaya transportam os chinelos para a vida urbana moderna e para as ruas da cidade de Tóquio. A sessão fotográfica, que aconteceu em Asakusa, foi realizada pelo fotógrafo Kisshomaru Shimamura, que se encontra em plena ascensão na indústria da moda.

De forma a proporcionar a mais autêntica experiência hanami (a tradição japonesa de desfrutar da beleza efémera da flor de sakura), a Havaianas coloca à disposição um filtro de Instagram com tecnologia de Realidade Aumentada (AR) para oferecer uma experiência completa aos utilizadores online.