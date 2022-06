A marca de moda ROTATE, sediada em Copenhaga, e a icónica marca brasileira Havaianas uniram-se para lançar uma série de chinelos em edição limitada. Unindo o alto glamour e o humor sexy da ROTATE com o espírito descontraído brasileiro da Havaianas, esta parceria é a fusão perfeita da atitude de cada marca.

São apenas 3 modelos exclusivos – cada um deles conta com a icónica sola da marca brasileira, juntando ao logo da Havaianas, em relevo, um pino ROTATE na tira. Disponíveis nas cores da assinatura ROTATE, os chinelos foram lançados em rosa choque e verde vibrante - com um logo ROTATE em negrito impresso nas solas -, mas também com uma impressão python.

Concebidos para complementar a ousada paleta da Coleção Primavera-Verão 2022 da ROTATE, os chinelos vão levar-te da praia à semana da moda, combinando perfeitamente com os vestidos da marca para criar um look de Verão, casual e descontraído.

“A parceria com uma marca de moda tão cool como a ROTATE ajuda-nos a reforçar a essência da nossa marca. A Havaianas é mais do que uma marca de chinelos; representam um estilo de vida livre e uma forma de nos expressarmos. Isto está profundamente ligado à moda e mostra que o nosso produto pode ser usado como uma declaração nas diferentes ocasiões em que o usamos - desde combiná-lo com vestidos leves para explorar a cidade ou passar o dia na praia. Estamos verdadeiramente encantados por trabalhar com a ROTATE nesta colaboração” referiu Mafê Albuquerque, VP Marketing Global Havaianas.

Portugal foi um dos países a receber esta colaboração, lançada mundialmente a 27 de abril, sendo possível encontrar a coleção Havaianas x Rotate em exclusivo na loja online da Havaianas.