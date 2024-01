Se é fã do universo Guess vai gostar da novidade que temos para lhe dar: a empresa norte-americana acaba de anunciar o lançamento de uma nova marca focada única e exclusivamente na ganga.

A Guess Jeans, ancorada num legado de 40 anos no mercado do denim, dá agora os primeiros passos em direção a um novo capítulo onde moda, inovação, tecnologia e sustentabilidade andam de mãos dadas.

Este lançamento destaca-se por oferecer uma gama de produtos em ganga onde o famoso efeito de desgate e lavagens das peças é feito com recurso a uma tecnologia mais sustentável, de última geração e exclusiva, intitulada GUESS AIRWASH™.

"Quando os irmãos Marciano fundaram a GUESS em 1981, trouxeram para a moda a lavagem com pedras que transformaria para sempre o rosto do denim", refere a marca em comunicado, explicando que "o GUESS AIRWASH™ substitui, em grande parte, a água utilizada na lavagem com pedras por ar e bolhas. A prática - que também elimina o uso de pedras-pomes - diminui significativamente, o consumo de água e energia da lavagem de pedras".

A Pitti Immagine, que decorreu este mês em Florença, foi o local escolhido para a apresentação da coleção Pre-Fall 2024 que inclui oito airwashes diferentes e que é possível encontrar em diferentes básicos em denim, como camisas, casacos e jeans.

De forma a adaptar-se aos tempos modernos e reforçar ainda mais o seu compromisso com a sustentabilidade, a marca americana idealizada por Nicolai Marciano teve a preocupação de incluir materiais orgânicos e reciclados nas suas propostas de homem e mulher.

"Com base em designs de arquivo da GUESS dos anos 80 e 90, a coleção inaugural traduz a identidade fundamental da marca, numa proposta contemporânea bem definida. Fundada na simplicidade casual, no coração do lifestyle californiano que seduziu os irmãos Marciano aquando da sua chegada à América em 1978, a linha refina ainda mais os clássicos do guarda-roupa da herança GUESS: a t-shirt por excelência, o hoodie ideal, o emblemático bomber, o puffer elementar, etc", adianta.

A coleção GUESS JEANS vai estar disponível a partir de 3 de junho de 2024 nas lojas e retalhistas selecionados em todo o mundo e online.