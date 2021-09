Após semanas de suspense nas redes sociais e de murais misteriosos em diferentes capitais, a casa florentina revelou o segredo: "Vault" será uma loja on-line com peças 'vintage' da Gucci, objetos raros e coleções de jovens estilistas independentes, selecionados pelo diretor artístico da marca, Alessandro Michele.

"Estou realmente emocionado", disse Michele durante uma conferência de imprensa. "Este projeto é fruto da minha paixão pelos objetos em geral, pelos do passado ainda mais, pelo 'vintage' que sempre colecionei. Gosto muito de buscar coisas belas, faço-o na minha vida privada e é claro que isto alimenta o meu trabalho na Gucci há sete anos", explicou.

Bolsas precedentes dos arquivos da marca, louças, lenços e criações inéditas de jovens estilistas foram apresentados no antigo posto de alfândega do parque Sempione de Milão, transformado para a ocasião numa caverna das maravilhas.

"É bonito ter uma relação com as jovens marcas. Elas são a seiva deste presente, do futuro e tinha vontade de criar um lugar aberto para si, que as revelasse", acrescentou.

A loja será on-line e terá uma página específica na internet. Nela também serão vendidas peças raras da marca florentina.

"Sempre adorei as peças raras da Gucci, inclusive antes de trabalhar aqui. Podia passar horas à procura, ia às salas de venda. Temos peças maravilhosas que estarão na Vault", comentou.

Também no sábado Salvatore Ferragamo apresentou uma coleção elegante e refinada. A casa florentina ainda está sem diretor artístico, após a saída do inglês Paul Andrew na primavera passada.

No caso da Dolce & Gabbana, a relação com o passado da marca também foi o centro da coleção.

"Lembrar sempre, repetir nunca" foi o manifesto de um desfile no qual foram apresentados 102 modelos, livremente inspirado nos anos 2000, com silhuetas muito femininas com sapatos de salto agulha, minissaias e lingerie bem visível.