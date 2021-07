Georgina Rodríguez acaba de lançar uma coleção de joias, Euphoria Collection by GIO, em parceria com a marca Millner Co.

Segundo o site onde é possível adquirir as peças desta linha, esta coleção tem uma mensagem 'especial', cujo "objetivo é destacar o 'empoderamento feminino' e o termo 'mulher trabalhadora'".

"Cada uma das joias desta coleção tem o nome de uma mulher emblemática que tenha mudado o mundo em que vivemos. Escritoras, cientistas, atrizes, políticas, entre tantas outras profissões que desempenharam, ao longo da história, um papel fundamental no desenvolvimento dos acontecimentos. [...] Mulheres corajosas que abriram caminho para muitas outras e que, na sua luta pela igualdade, fizeram do mundo um lugar justo e mais igualitário", pode ainda ler-se na nota.

"A Euphoria Collection by GIO presta uma humilde homenagem a essas mulheres que marcaram a nossa história passada e presente, e que continuam a guiar os nossos passos para uma luta por uma sociedade justa e imparcial", terminam.

