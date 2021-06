A marca portuguesa Cubanas acaba de lançar uma nova linha para o verão, com inspiração na natureza e preocupação ambiental. Chama-se Feel the Nature e é uma linha de chinelos criada para dar resposta aos consumidores cada vez mais conscientes, que procuram alternativas mais sustentáveis no seu dia a dia.

Neste sentido, a marca tem vindo a desenvolver pesquisas com o objetivo de substituir os plásticos primários na conceção dos seus produtos. Esta coleção é um passo nessa direção, contribuindo para otimizar os recursos ao recorrer a matérias-primas 100% renováveis e com elevado percentual de biodegrabilidade, preparadas a partir de óleos vegetais (não derivados do petróleo).

A linha Feel the Nature apresenta 20 modelos de chinelos que combinam diferentes cores entre paletes neutras, metalizados e tons mais coloridos e com uma particularidade: cheiro a baunilha. Outra das suas principais características é, sem dúvida, o conforto. Isto porque o design desta linha é feito com camadas de fibra de coco, matéria naturalmente maleável, que cria uma sensação de “massagem” que, aliada à textura de folha, ajuda a criar maior aderência e faz com o que o pé assente melhor no chinelo.

Os novos modelos já estão disponíveis na loja online, na Cubanas Concept Store e Cubanas Pop-Up Store de Lisboa e vários pontos aderentes a nível nacional.