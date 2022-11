Exfoliar a pele ao mesmo tempo que trata da barba? Já é possível com esta novidade

Se há um daqueles casos em que a marca assumiu o nome de um objeto, um deles é a Gillette. Criada em 1901, há muito que a inovação é uma das principais características e o novo lançamento, a Gillette Labs continua com o espírito dinâmico da empresa, levando o ato de barbear a um novo patamar.

“Sabemos que muitos homens encaram o barbear como uma rotina desagradável e trabalhosa, mas não será mais assim. A nova Gillette Labs é a primeira máquina de barbear a combinar o barbear e a exfoliação numa só passagem”, afirmou Nuno Constant, Senior Director da P&G Grooming Iberia. A ideia é oferecer uma melhor experiência a que escolher esta máquina.

Mas de que forma é que a inovação se traduz? A barra de exfoliação integrada na lâmina remove a sujidade e resíduos antes que as cinco lâminas entrem em contacto com a pele, o que se traduz também em menos passagens e por consequência, menos irritação na pele e um barbear mais rápido.

A acompanhar a máquina está uma base de metal que incorpora um suporte magnético para a manter na posição vertical. Uma forma conveniente e elegante de ter a sua Gillette na casa de banho ao mesmo tempo que a mantém limpa, seca e pronta a usar.

A Gillette Labs com barra exfoliante e o estojo de viagem tem um PVP de 26,49€ e garantia vitalícia.

“Recebemos uma resposta muito positiva de homens que já experimentaram a nova Gillette Labs com barra exfoliante. Temos a certeza que é o melhor lançamento da nossa história”, acrescentou Nuno Constant.

Quem teve a oportunidade de experimentar antes do lançamento foi David Carreira, embaixador da marca, que marcou presença no evento de apresentação. “Como tenho a tendência a ficar com os pelos encravados, tento optar por máquinas que não me deixem com os pelos encravados”, partilhou com os jornalistas presentes no evento, elogiando o lançamento da Gillette.

“Os produtos de cuidados, tanto para homem como para mulher, vão evoluindo. A ideia é manteres-te a par dessa evolução para ser mais cómodo. Hoje em dia vivemos numa era em que tudo tem de ser fácil, às vezes imediato. E numa vida tão corrida - que acaba por ser a minha, nos meses de digressão ando sempre de um lado para o outro -, tem de ser muito eficaz, rápido e simples”, acrescentou ainda, fazendo também alusão à fase que está prestes a viver.

“Brevemente vou estou numa nova fase da minha vida ao ser pai. Então esta nova inovação vai-me dar jeito para não chatear o bebé, para não estranhar uma barba", concluiu.

créditos: Divulgação

Em conjunto com o lançamento da máquina de barbear, a Gillette Labs também apresenta uma nova linha de cuidados com a pele: a espuma e gel de barbear, sem álcool, parabenos e sulfatos.

Esta é a maior inovação da marca desde o lançamento da Gillette Fusion, em 2006.