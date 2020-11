O Empower Your Beauty reúne no Estúdio Arena Virtual diferentes personalidades de diversas áreas da sociedade portuguesa. O evento conta com a moderação da jornalista Ana Sofia Cardoso e procura dar resposta às dúvidas de milhares de portuguesas sobre temas como as novas tendências da cirurgia estética e plástica na mulher, a reconstrução mamária e os seus mitos e verdades e ainda a importância de conceitos como imagem, a maternidade no contexto da autoestima feminina.

Ao longo do evento um visitante poderá ouvir e ver em tempo real sessões como a do médico Jorge Carvalho, cirurgião plástico que abordará a cirurgia reconstrutiva na mulher atual. A psicóloga clínica Sílvia Marina falará sobre a relação e importância da beleza e a autoestima da mulher e Filipe Fangueiro e Paulo Meixedo, autores da revista DSection, que abordam o papel da moda atual na mulher e as últimas tendências.

Evento online gratuito à distância de um clique.

O Empower Your Beauty decorre na manhã do dia 28 de novembro entre as 10:00 e as 13:00. Ao longo de quatro horas os visitantes poderão ter acesso a um conjunto de temas relevantes e assim fazer parte desta iniciativa. Para participar basta aceder à plataforma criada para o Empower Your Beauty , efetuar o registo e aceder no dia e hora marcada ao evento.

Segundo a Rita Fontes de Oliveira, diretora clínica do Centro de Investigação Médica (CIM), responsável pela organização do Empower Your Beauty “esta é para nós a primeira vez que reunimos alguns especialistas de diferentes áreas para falar sobre medicina, estética, saúde mental, beleza e até amamentação num só espaço virtual. São sinais dos tempos e temos de nos adaptar a estas novas formas de dar às mulheres portuguesas a oportunidade de ter acesso a informação e partilha de experiências da máxima relevância”.

O evento conta com o apoio e presença de algumas marcas do sector da medicina estética com a portuguesa LineaMédica e a alemã Polytech, responsáveis pelo desenvolvimento de implantes mamários de última geração.