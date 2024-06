Andreia, 47 anos

A festivaleira de 47 anos é uma apaixonada por música rock e escolheu um look arrojado para ver aquela que, nas suas palavras, é “uma banda que faz parte da minha história, os Scorpions, que são uma lenda”. Para o dia de arranque do Rock in Rio, a fã da banda alemã conhecida por hits como “Wind of Change” ou “Rock You Like a Hurricane” apostou num look preto total composto por top e calções que conjugou com uma camisola de mesh e meias de rede. Para finalizar, apostou numas botas pretas de cano alto com atacadores vermelhos e um casaco camuflado.

Catarina Santos, 34 anos

Apesar de ser adepta de looks mais desportivos e confortáveis para o dia a dia, Catarina Santos escolheu um outfit composto por dois básicos de verão que não podem faltar no armário feminino: um crop top preto de alças e uns calções de ganga estilo mum. A camisa leopardo – que é uma das peças tendência da estação – e os botins castanhos com efeito desgastado deram o toque final. “Sinceramente não pensei em nenhum look para hoje. Fui ao armário e pronto.”

Guilherme Aguiar, 21 anos

“Gosto bastante de acessórios e de moda no geral”, explica Guilherme Aguiar sobre o look preto total que escolheu para vir ver duas das suas bandas preferidas: Evanescence e Scorpions. Para o dia de arranque, o jovem de 21 anos manteve-se fiel ao seu estilo grunge e rockeiro onde se destacam a camisa e a bandana com cornucópias, conjugadas com umas calças cargo, camisola e ténis pretos. Os óculos de sol redondos e o colar prateado foram os acessórios escolhidos.

Mariana Baptista, 30 anos

“Como adoro brilho foi nisso que me inspirei: brilho, brilho, brilho”, começa por explicar Mariana Baptista sobre a inspiração para o seu look. Na opinião da jovem festivaleira de 30 anos, os festivais de verão são uma boa oportunidade para arrojar e por isso escolheu um vestido verde de lantejoulas que conjugou com um ícone de streetwear: os ténis Vans Old Skool. Para adicionar ainda mais brilho ao seu outfit escolheu uns brincos e colares em tons de dourado.

Fábio Rodrigues, 32 anos

Fábio Rodrigues é um fã de moda assumido e explica que não demorou muito tempo a escolher a indumentária para este dia. “Vesti a primeira coisa que me apeteceu”, afirma sobre o seu outfit. O festivaleiro de 32 anos trocou o look roqueiro usado pela grande maioria dos fãs de música por um look total print em tons de beige composto por três peças: um polo, calças de fato treino e bucket com monograma em jacquard. A mala preta com monograma e ténis brancos deram o toque final.

Ana Cruz, 55 anos

Conjugar um vestido de alças com botas de atacadores no verão pode ser uma combinação fora do normal, mas para Ana Cruz é uma escolha que faz todo o sentido em contexto de festival. “Queria uma coisa fresca se estivesse calor e sei que logo também vai estar frio”, diz a fã da banda Europe. Como não dispensa cor nos seus looks, o grande destaque vai para o trench coat em amarelo limão e os óculos de sol estilo aviador com lentes espelhadas cor-de-rosa que dão um toque arrojado.

Mariana Mesquita, 23 anos

“Normalmente gosto de ousar porque no dia a dia o meu estilo é muito simples e vou para a extravagância nos dias de festival”, diz Mariana Mesquita quando questionada sobre a indumentária escolhida para o dia de arranque da 10ª edição do Rock in Rio. Usou uma t-shirt dos Scorpions com uma minissaia preta que sobressaíram com a utilização de uma rede em mesh com brilho por cima do look. A jovem também não dispensa o conforto nesta época do ano, explicando que os ténis são os seus maiores aliados para palmilhar o recinto e dançar noite dentro.

Milena Marques, 34 anos, e Jairo Rodrigues, 35 anos

O espetáculo dos Scorpions foi o motivo que levou Milena Marques e Jairo Rodrigues a deslocarem até ao Parque Tejo, em Lisboa. Os dois festivaleiros vestiram-se a preceito com merchandising oficial para pode ver, mais uma vez, ao vivo e a cores aquela que é uma das suas bandas preferidas. “É a t-shirt oficial porque nós fomos ao último show da última turnê deles em Braga”, explica a jovem de 34 anos sobre o look escolhido para este dia e onde o preto foi o tom dominante.

Sandra Pacheco, 53 anos

Ao construir o seu look para o Rock in Rio, o objetivo de Sandra Pacheco foi simples: aliar conforto e moda. “Quis uma saia confortável e uma t-shirt confortável com que me pudesse sentar à vontade e emprestar o look à minha filha que vem para a semana”, diz, entre risos, sobre o seu outfit onde a peça de destaque é a saia de renda com transparências em beige. “Normalmente estes dias são um bocadinho especiais, é preciso pôr mais qualquer coisa”, explica, aludindo aos seus acessórios compostos por um diferentes colares e correntes douradas.

Ricardo Santos, 33 anos

Fã da banda Evanescence desde 2003, ano de lançamento do álbum ‘Fallen’, Ricardo Santos veio até ao Rock in Rio com uma t-shirt que tem uma história no mínimo curiosa. “Foi a primeira t-shirt de uma banda que comprei, tinha 16 anos, ainda a tenho e tinha a esperança de, um dia, trazê-la para um concerto dos Evanescence porque nunca os vi ao vivo”, explicou o jovem de 33 anos sobre o seu look preto total, composto por calções e ténis.