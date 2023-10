1. Ignorar o tom de pele

O erro mais comum na escolha do batom é ignorar o tom de pele, uma vez que cada um tem cores que o mais o favorecem. Peles mais claras geralmente ficam deslumbrantes com tons suaves de rosa, enquanto as peles mais escuras se podem destacar com tons mais ousados de vermelho e ameixa. É fundamental considerar o seu tom para encontrar um batom que realce a sua beleza natural.

2. Não levar em conta a ocasião

Escolher uma cor e textura apropriadas para a ocasião é crucial. Um batom vermelho vibrante, pode ser perfeito para uma festa à noite, mas pode parecer excessivo durante o dia. Opte por tons mais suaves e neutros para o dia-a-dia no trabalho e reserve as cores mais ousadas para as festas e eventos especiais.

3. Não considerar o formato dos lábios

Cada pessoa tem um formato de lábios único e o principal erro é escolher um batom que não destaque a sua boca da melhor forma. Por exemplo, batons mais escuros podem dar a ilusão de lábios mais finos, enquanto os tons mais claros tendem a realçá-los.

4. Não combinar com os olhos

A harmonia entre o batom e a maquilhagem de olhos é fundamental. Cores que competem entre si podem criar uma aparência desorganizada, por isso certifique-se de que o seu batom complementa a sombra e o delineador dos olhos para uma maquilhagem equilibrada e coesa.

5. Não ter em conta a personalidade e o estilo pessoal

Cada pessoa tem uma personalidade e um estilo únicos. Escolher um tom de batom que não reflita a sua personalidade ou estilo pode resultar numa falta de harmonia. É importante que o tom esccolhido lhe dê a confiança e autenticidade que merece.