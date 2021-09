A parceria entre a Timex e a marca de luxo Judith Leiber Couture teve início a 15 de setembro de 2021, com o lançamento de dois designs de relógios de edição limitada, o T80 digital e o Q analógico.

Com um toque ousado, artístico e moderno de Judith Leiber, os modelos serão limitados a 200 unidades cada e contarão com mais de 900 cristais Swarovski aplicados à mão nos relógios, mostradores e pulseiras com combinações de cores lúdicas que só poderiam vir de um designer tão notável.

Como parte desta nova parceria, o designer criativo do Timex Group, Giorgio Galli, juntou-se à diretora de criação da Judith Leiber, Dee Ocleppo Hilfiger, para manter a essência da marca Judith Leiber, ao mesmo tempo que garante que os relógios e as coleções refletem a estética colorida e o estilo de luxo contemporâneo da marca.

O Timex Group será responsável pelo fabrico e distribuição mundial dos relógios da Judith Leiber e da marca Judith Leiber Couture, com início na primavera de 2022 nas boutiques Judith Leiber, lojas selecionadas autorizadas e online.