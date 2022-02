Perfeitos para mimar as pessoas especiais na nossa vida, os óculos são, também, um must para as estações mais quentes que se aproximam.

Apaixone-se por lentes cor de rosa, vermelhos profundos e padrões coloridos:

As hastes detalhadas e as frentes em cristal oferecem uma visão feminina e fresca a estas armações da Lanvin, Longchamp e Liu Jo, perfeitas para o Dia de S. Valentim.