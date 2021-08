Em busca de uma alternativa aos frascos de champô tradicionais, que nem sempre são a solução mais prática para levar em viagem e períodos de férias, a VeganCare lançou cinco kits de champôs sólidos em formato mini, biológicos e vegan.

Aptos para transportar em qualquer mala de viagem ou mochila, todos os packs são feitos em Santa Maria da Feira e foram criados a pensar nos vários tipos de cabelo e com um aroma específico: oleosos (urtigas e argila), secos (manga e laranja), de normais a secos (oliva e rosa), de normais a oleosos (oliva e alfazema).

A pensar na utilização do mínimo de recursos possível, a embalagem de cada um dos packs - que vem com quatro pequenas unidades - é feita de cartolina 100% reciclada e está à venda por 6,65€.

De acordo com Sofia Vieira, fundadora da marca especializada em cosméticos sólidos, “há uma procura crescente por produtos e serviços mais ecológicos e sustentáveis na área do turismo e viagens, e estes mini champôs sólidos têm a vantagem de evitar o uso do plástico descartável, que actualmente contribui para agudizar o problema da poluição dos oceanos”.

Para além de serem biodegradáveis, estas miniaturas destacam-se pela sua elevada durabilidade, sendo excelentes companheiras de viagem, quer vá fazer trilhos pela natureza, relaxar num resort ou num parque de glamping, pernoitar num parque de campismo, ou aventurar-se numa “road trip” de caravana.

Para além dos champôs individuais específicos para cada tipo de cabelo, existe um pack especial que reúne os diferentes aromas e que está à venda online e em diferentes lojas físicas.

