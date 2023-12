Se é fã dos produtos da Yves Rocher, de certeza que já deve ter ouvido falar - e até já deve ter experimentado - o Cuidado Regenerador Intenso da marca.

Este creme de rosto destaca-se pelas suas capacidades regeneradoras e por estar enriquecido com 30 óleos preciosos e óleo de mil rosas, tornando-se num produto icónico.

De forma a assinalar a época festiva, a marca apostou no lançamento de uma edição especial deste produto de beleza que, nas palavras da marca, é "o nº 1 da Yves Rocher em Portugal e no mundo".

"Este creme, disponível agora numa edição festiva e limitada, apresenta uma textura fundente e cremosa com um envolvente perfume a rosa, que nutre e regenera intensamente a pele, suavizando as rugas e dando conforto às peles mais secas e exigentes", pode ler-se no comunicado.

Com 85% de ingredientes de origem natural, este creme pretende ajudar a minimizar a aparência das rugas e nutrir a pele em profundidade conferindo-lhe suavidade.

O Cuidado Regenerador Intenso da Yves Rocher (PVP: 34,95 euros) está disponível até ao final do ano na loja online.