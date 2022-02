As propostas para a próxima estação são inspiradas num paraíso imaginário, onde tudo é possível. Um local sem limites, onde há espaço para o surreal e inimaginável.

Uma coleção pensada para todas as mulheres criativas, sonhadoras e femininas, onde os modelos icónicos da marca ganham uma nova vida, com uma paleta de cores vibrante.

Uma irresistível fusão de padrões e silhuetas reinventadas, com novas linhas que se adaptam facilmente aos looks frescos, característicos desta época do ano.

Esta temporada fica também marcada pelo regresso de algumas das mais aclamadas colaborações: Jason Wu, Isabela Capeto, Tarsila do Amaral e Viktor & Rolf, que prometem não deixar ninguém indiferente.

A nova coleção da Melissa é composta pela linha de senhora, a linha Mini Melissa e a linha de acessórios.