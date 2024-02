A GESKE German Beauty Tech é a nova marca inovadora de tecnologia de beleza que permite tirar partido de uma rotina de cuidados da pele personalizada e apoiada por Inteligência Artificial (IA).

Na sequência do lançamento da marca em dezembro de 2023, a GESKE apresenta agora duas smart masks que procuram acelerar e melhorar a aplicação e a absorção dos produtos que utilizamos para cuidar da pele do rosto em casa. Fique a conhecer:

Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1

Este dispositivo quer redefinir a rotina de beleza diária com um novo nível de eficiência. A Sonic Warm & Cool Mask | 9 em 1 combina várias tecnologias de beleza, incluindo as pulsações SmartSonic e a tecnologia de Full-Spectrum LED Light.

Deste modo, máscaras faciais nutritivas podem ser aplicadas em apenas dois minutos – sem tempo de espera, e ainda assim a pele pode absorver melhor os ingredientes ativos. Os poros são abertos através de uma superfície metálica aquecida, enquanto a pele é massajada por um dos doze ritmos de massagem. Após 90 segundos, basta ativar a função de arrefecimento do aparelho que fecha os poros e fixa os ingredientes na pele. Com o seu design direcionado para a zona dos olhos e do nariz, o dispositivo espera dar a todos os pontos do rosto a atenção que merecem. No final, espera-se que a pele esteja mais radiante e hidratada com um brilho saudável.

Sonic Warm & Cool Mask | 8 in 1

A colaboração entre a GESKE e a Hello Kitty repensa os cuidados com a pele – com um toque fofo. Com a Hello Kitty Sonic Warm & Cool Mask | 8 em 1, a máscara facial pode ser aplicada em apenas dois minutos. De acordo com a marca, as tecnologias Pore-Opening Deep Warming e Full-Facial Hyper Infusion garantem que os produtos de cuidados da pele penetram profundamente na pele. A tecnologia Cryo Deep Cooling Revitalizing também refina os poros, enquanto o High-Efficiency Depuffing System reduz o inchaço e dá à pele um aspeto fresco. O aparelho, lê-se no comunicado, dispõe ainda da Tecnologia Full-Spectrum LED e das Pulsações SmartSonic para uma pele perfeitamente limpa, hidratada e luminosa.