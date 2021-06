A Bento Concept apresenta o mais recente calçado ecologicamente responsável. As espadrilles feitas em papel, cuja base é em juta (fibra natural) e a sola é composta por borracha reciclada e vestígios de casca de arroz.

Lançadas no Dia Mundial do Ambiente na loja online, as espadrilles bento papyrus são, sem dúvida, uma peça sustentável e eco friendly. Para ele e para ela.

créditos: Bento Concept

"Calçamos o que nos vai na cabeça e lançamos esse desafio: tome uma atitude consciente e entre nesta aventura connosco: pensar no Planeta e calçar espadrilles em papel!".