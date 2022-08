Esta toalha de praia é uma edição limitada a pensar no seu animal de estimação

Se em dias de calor só apetece uma ida à praia, a Malü Pet Wear, pensou também no conforto dos animais de estimação.

Este produto é um dois em um: além de toalha, é também um saco de praia (ou piscina) que permite que se levem todos os itens que o patudo precisa.

Esta é uma edição limitada, com um padrão exclusivo que combina a 100% com as coleiras e trelas à prova de água que a marca também dispõe na loja. Está disponível em dois tamanhos, um pequeno e um grande, para que se possa adaptar ao seu patudo.