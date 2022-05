A Sombra & Co nasce de uma necessidade muito específica de Pedro e Joana. Quando o casal decidiu fazer da praia o seu refúgio durante as pausas para almoço, rapidamente percebeu que existia uma grande lacuna no mercado quando o tema eram artigos de praia com design e 100% nacionais.

Assim decidiram, em 2021, criar uma marca portuguesa especializada em essenciais de praia que oferecesse produtos de qualidade, leves, práticos e com pinta.

Os chapéus de sol de estilo vintage com franjas, que foram o seu primeiro produto, destacam-se por oferecerem proteção UV50+, serem à prova de água e desbotamento, pelo seu tamanho (2m altura x 1,9m sombra), e pela sua estabilidade, contendo oito varetas em fibra de vidro em toda a sua estrutura. Ideais para levar para a praia ou para a piscina, estes também têm um cabide para pendurar a roupa.

Este ano estão de volta e reformulados: incluem um sistema de flip que permite regular a altura e sombra do chapéu ao longo do dia e um tecido amigo do ambiente - o canvas reciclado - feito a partir de garrafas de plástico recicladas. Desta forma a marca consegue promover um consumo mais consciente ao mesmo tempo que oferece produtos de alta qualidade e durabilidade.

Um detalhe interessante prende-se com o facto de todos os chapéus de sol terem o nome de praias portuguesas, disponíveis em três cores diferentes: Porto Covo (branco), Gigi (bege) e Melides (azul). As novidades estendem-se também à linha de produtos que este ano passou a integrar corta-ventos e cadeiras de praia disponíveis para pré-reserva.

A nova coleção, cujos preços vão dos 100€ aos 150€, podem ser adquiridos no site da marca e vão estar à venda no final de maio.