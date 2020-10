The Vampire's Wife é conhecida pelas silhuetas lisonjeiras, detalhes glamorosos e uma celebração desenfreada das mulheres e da forma feminina.

A coleção, em colaboração com a H&M, é progressiva, tanto em atitude quanto na produção das peças, e as roupas são feitas de materiais de origem sustentável.

A coleção já se encontra disponível em lojas selecionadas e online.

A colaboração de The Vampire's Wife com a H&M é ousada e feminina. As peças extravagantes incluem um mini vestido de renda com ombros de assinatura exclusiva, um mini vestido aveludado e a romântica capa de renda prateada, tudo feito de nylon e poliéster reciclados.

A coleção também inclui acessórios, nomeadamente bijuteria, luvas e uma gola.

Os tons preto e cinzento dominam as peças, mesmo a condizer para o Halloween, com as rendas e o veludo a darem um toque luxuoso.

A musa da marca Samantha Snow, a modelo Eva Apio e a poetisa britânica Greta Bellamacina são as estrelas da campanha.