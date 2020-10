A inspiração da coleção da marca portuguesa Maria Concha vem da magia do outono, por passeios cheios de aventuras em jardins, tardes intermináveis de caças ao tesouro e jogos entre amigos, que despertam as melhores sensações nas mentes curiosas dos mais pequenos.

Com uma coleção eclética, mas acima de tudo confortável, a marca apresenta materiais e tecidos naturais como o algodão e o tencel (uma fibra natural), e peças neutras em termos de género, com designs versáteis e básicos – é o caso das camisolas de capuz em denim ou algodão, pensadas para serem combinadas entre irmãos.

As cores principais da coleção incluem tons de rosa e pêssego para animar o inverno. Cores acastanhadas, como “café com leite”, podem ser usadas como neutras, ou conjugadas com azul bebé ou profundo.

Os vestidos casuais, jardineiras e malhas com capuz são peças únicas e obrigatórias nos closets dos mais pequenos para brincar, estudar e até passear.

A coleção Maria Concha está disponível na loja online e em lojas selecionadas.