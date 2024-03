Para comemorar o Mês Internacional da Mulher, o Hard Rock Cafe Lisboa une-se ao Hard Rock International para lançar a campanha "WE ARE", reforçando o compromisso contínuo da marca em defender a saúde e o empoderamento das mulheres. Através da Fundação Hard Rock Heals® - a organização de responsabilidade social da empresa - o Hard Rock vai angariar fundos durante todo o mês, para beneficiar duas instituições dedicadas à igualdade de direitos e promoção da saúde e bem-estar das mulheres: a Global Gift Foundation e o Magee-Womens Research Institute. Este mês irá contar com cerca de 1.000 atuações lideradas por mulheres em vários países e momentos gastronómicos, além de experiências musicais para os visitantes participarem e contribuírem para a causa.

Em todo o mundo o Hard Rock e a Women Who Rock vão amplificar as performances lideradas por mulheres. Em Lisboa, todas as sextas-feiras de março terão DJ Sessions com Mery Cardoso ou Rafaela Souza, que prometem criar um ambiente animado para celebrar o talento e a música feminina, entre as 23h00 e a 01h00. Por sua vez, todas as quintas-feiras do mês serão dedicadas ao tema "Sing Like a Rock Star com Music à la Carte", sendo que as reservas poderão ser efetuadas aqui.

Até 30 de abril de 2024, poderá experimentar no Hard Rock Cafe Lisboa um menu especial com três pratos exclusivos: Spring Pasta, Berry Salad e Mahi Sandwich. Forma ainda criadas duas bebidas para o efeito que incluem a Pink Lace Margarita, uma mistura de Jose Cuervo Silver Tequila, Mezcal, coco, lima fresca e goiaba, ou o Run The World, uma combinação refrescante de Gin Hendrick’s, limão fresco, goiaba e cerejas pretas geladas cobertas com um delicado vinho tinto. Para sobremesa tem um delicioso Coconut Almond Sundae.

Uma parte das receitas dos cocktails reverterá a favor da Magee Women's Research Institute Foundation — o maior instituto de pesquisa dos EUA dedicada exclusivamente à saúde da mulher e à biologia reprodutiva — e da Global Gift Foundation, organização filantrópica sem fins lucrativos que tem como objetivo criar um impacto positivo na vida de crianças, mulheres e famílias carenciadas.

“Estamos orgulhosos por fazer parte da celebração do Mês Internacional da Mulher do Hard Rock, incentivando os nossos clientes e a comunidade local a envolverem-se com música interpretada por mulheres, um menu especial e outras atividades, cujos lucros irão reverter para organizações de saúde e bem-estar feminino”, afirma Marian Fitzgerald, General Manager do Hard Rock Cafe Lisboa, em comunicado sobre esta iniciativa que tem como embaixadora a atriz e defensora dos direitos das mulheres Eva Longoria.

Até ao fim do ano, os fãs do Hard Rock também podem comprar uma edição limitada das t-shirts alusivas ao Mês Internacional da Mulher (P.V.P €38,95), disponíveis na Rock Shop de Lisboa ou online.

Consulte o calendário completo das apresentações do Mês Internacional da Mulher no Hard Rock Cafe, aqui.