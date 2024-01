Lee® X Pull&Bear nasce com o objetivo de atualizar a mais autêntica essência do denim. O resultado é uma linha de camisolas, casacos, jeans e acessórios de homem e mulher que dá uma nova interpretação às peças icónicas da marca centenária.

Feitas em tecidos 100% algodão, as peças para homem e mulher contam com um caráter autêntico e lavagens elaboradas que criam um look vintage. Os pormenores personalizados destacam a herança da marca, incluindo o logótipo da Lee® utilizado transversalmente na coleção e o icónico bolso em forma de pá na parte de trás dos jeans.

Os designs criados para mulher incluem um longo trench de denim, uma longa saia à boca de sino de denim e um twin set com risca diplomática tramada com uma camisola cropped às riscas e calções tipo boxer. Complementando o denim tingido vintage, a gama de cores vai de tons óxidos a castanhos. Os acessórios incluem um boné e uma mala exclusiva com denim e o logótipo da marca. A inspiração ocidental é transmitida em peças como um blusão trucker e um look denim on denim. Os jeans têm cortes baggy e de wide leg e as t-shirts são 100% algodão.

A coleção cápsula de homem também conta com toques de cores cru e chocolate para equilibrar os estilos denim. A coleção destaca a interpretação da Pull&Bear do blusão de ganga Rider original da Lee® e um casaco denim Harrington ocidentalizado, bem como um cinto de inspiração ocidental com a fivela cowboy da popular marca num acabamento dourado. Jeans, partes de cima, uma sweatshirt e um boné trucker de estilo americano finalizam a linha.

“É sempre entusiasmante ver como uma marca como a Pull&Bear reinterpreta alguns dos designs originais da Lee,” afirma Joe Broyles, Vice-Presidente Global de Colaborações desta empresa. “Esta cápsula apresentará um ar novo da Lee aos seus clientes a nível global; mal podemos esperar para ver a reação.”

A coleção está disponível nos sites da Pull&Bear e em lojas específicas na Europa, Médio-Oriente e América do Norte, Central e do Sul.