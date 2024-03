A New Balance acaba de adicionar novas cores ao catálogo daquele que é considerado um dos seus modelos de ténis mais icónicos e tem sido objetivo de desejo entre os sneakers lovers: o 550.

A pensar na temporada primavera/verão, a marca norte-americana apostou no lançamento de duas tonalidades unissexo e que, facilmente, se encaixam em qualquer guarda-roupa.

Este modelo desportivo, famoso pela silhueta baixa aerodinâmica e que junta couro, sintético e malha, pode ser descoberto em azul e vermelho. Para além das cores, este lançamento desportivo destaca-se por incorporar alguns detalhes que o diferenciam dos restantes.

créditos: New Balance

"Nas sapatilhas em vermelho, encontramos um visual vintage, completo com solas intermédias e exteriores pré-envelhecidas, superfícies em pele desgastadas e logótipo "N" com uma estética de pintura rachada. No caso do modelo 550 em azul, este apresenta-se em dois tons, sob a forma de couro envernizado brilhante."

O novo modelo 550 (PVP: 150€) da New Balance já está à venda nas lojas da marca e online.