No que toca a celebrar o amor é sabido que não há limites para quando, como e onde o devemos fazer. Ainda assim, no Dia dos Namorados, homenagear quem mais gostamos ganha sempre um toque especial.

Este ano não é exceção, por isso a Arte Nova Jewellery, marca de joalharia portuguesa, preparou uma seleção de peças para o Dia de São Valentim que o convida a deixar o amor florescer.

“Let it Bloom” é o mote da campanha inspirada na beleza de simplificar o amor e deixá-lo fluir naturalmente, tal como as flores, um dos mais célebres protagonistas desta data.

Na coleção, podem ser encontradas flores em joias, peças delicadas e repletas de detalhe, de prata ou prata banhada a ouro. Nesta data especial, as flores verdadeiras também não serão esquecidas, por isso, a Arte Nova Jewellery irá oferecer apontamentos florais, em parceria com a Bloom – Flores e Eventos, na compra das peças da coleção, na loja física, no Porto.

Além disso, na compra de uma peça Arte Nova, serão oferecidos 10% de desconto nas lojas Bloom. A campanha decorre de 7 a 14 de fevereiro, em compras em loja online, ou loja física.