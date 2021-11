Das trendy chunky boots aos botins mais clássicos, a Foreva promete ter as opções de calçado mais elegantes e arrojados da estação.

Agora que o inverno pode ser aproveitado pelas ruas da cidade, a marca portuguesa adapta as suas propostas a diferentes estilos e concentra-se nos tons neutros, com uma coleção heterogénea e que dá resposta a diferentes ocasiões.

Para além da diversidade no design, as silhuetas da nova coleção da Foreva sustentam o compromisso de qualidade e conforto da marca, o que faz das botas e botins a melhor opção para o calçado do dia a dia.

De um dia de trabalho no escritório, a um brunch com amigas, até aos passeios em família, as sugestões da Foreva multiplicam-se e são a sinergia perfeita entre um estilo casual e pequenos detalhes mais fashion.