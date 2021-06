A Fragrance Foundation (TFF) realizou a sua cerimónia de prémios anual para homenagear as fragrâncias de maior prestígio do ano.

O Lancôme Trésor ganhou o 2021 Hall of Fame Award e a embaixadora Isabella Rossellini recebeu o prémio em nome da marca. Em 2020, a Lâncome já havia ganho o prémio Fragrância do Ano - Prestígio Feminino.

Este ano, o US Fragrance Foundation Awards aconteceu online, em vez do tradicional evento presencial. Os prémios são atribuídos com base em votos de membros da The Fragrance Foundation e especialistas do setor.

Entre os apresentadores estavam algumas celebridades de diversas áreas, como as cantoras Alicia Keys, Dolly Parton e Kylie Minogue, o designer vencedor do Project Runway, Christian Siriano, entre outros.

Conheça os vencedores do Fragrance Foundation Awards, para as melhores fragrâncias do ano:

Fragrância do Ano – Indie: ARQUISTE MISFIT, Huber Parfums - Givaudan. Perfumer Rodrigo Flores-Roux

Fragrance Hall of Fame: LANCOME TREASURE, L'Oréal - IFF. Perfumer Sophia Grojsman

Perfume Extraordinário do Ano: SCENTS OF WOOD PLUM IN COGNAC - IFF. Perfumer Pascal Gaurin

Fragrância do Ano - Luxo Universal: BYREDO TOBACCO MANDARIN, Robertet. Perfumer Jérôme Epinette

Fragrância do Ano - Prestígio Universal: PERFUME DE ORQUÍDEA NEGRA DE TOM FORD, Estée Lauder Cos. - Givaudan. Perfumer Yann Vasnier

Fragrância do ano - Popular: ARIANA GRANDE R.E.M., Luxe Brands - Firmenich. Perfumer Alexis Grugeon

Fragrância do Ano - Luxo Feminino: GUCCI, GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN A CHANT FOR THE NYMPH, Coty - Firmenich. Perfumer Alberto Morillas

Fragrância do Ano - Prestígio Feminino: GIORGIO ARMANI MY WAY, L'Oréal - IFF. Perfumer Carlos Benaïm