A convidada do segundo episódio é Catarina Nogueira Pereira, especialista em redes sociais, e que habitualmente frequenta o salão do El Corte Inglés, que considera um espaço agradável e sofisticado, com um bom ambiente e onde tem já uma ligação especial com o staff, uma "segunda família que conhece o meu cabelo melhor do que ninguém".

No que toca ao cabelo, Catarina aposta num estilo mais clássico mas com um twist próprio, seguindo as tendências com que mais se identifica e sempre com alguma cautela.

À host Teresa Oliveira, Catarina conta que em tempos teve o cabelo loiro, o que provocou bastante desgaste. Foi a partir da sua relação com a marca Jean Louis David que optou por regressar ao seu tom original, um pouco mais moreno, alterando algumas rotinas e melhorando a qualidade e a saúde do seu cabelo. "Realmente, a marca Jean Louis David salvou o meu cabelo" afirma a convidada.

A especialista em redes sociais deixa algumas dicas de como bem tratar o cabelo, que produtos utilizar e ter sempre um look impecável em várias ocasiões. Neste vídeocast, conheça os ''truques' de Catarina com os produtos da marca Jean Louis David.