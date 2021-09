34 Designers. 21 apresentações. Quatro dias. Na Estufa Fria, no Capitólio ou em formato exclusivamente digital. Sem imposição de estação. Há novos nomes, regressos e consolidações e também há mais perguntas.

As respostas fazem-se na passerelle. Em happenings, apresentações e desfiles. A MODALISBOA AND NOW WHAT?, em co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa, é uma ação de vários capítulos que vê o regresso do público à plateia, mas que continua o seu caminho de expansão digital (em ModaLisboa.pt e nas apps ModaLisboa), com uma programação estrategicamente planeada para as várias audiências da Lisboa Fashion Week, e que será revelada em breve.

Veja o calendário completo em baixo.

07 de outubro

17H00 - Workstation - Cravo Studios e Saskia Lenaerts (Estufa Fria)

18H00 - Sangue Novo Young Designers Competition - Amor de la Calle, Anvi, Carolina Costa, Filipe Cerejo, Ivan Hunga Garcia, Maria Clara, Maria Curado, Reimão, Sousa e Veehana (Estufa Fria)